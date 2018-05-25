Yetimlere Edebali şefkati

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bereket sofralarında Yıldırımlılarla buluşmaya devam ediyor. Ortabağlar Mahallesi’nde yaşayan Oral ailesine konuk olan Başkan Edebali, kısa süre önce babalarını kaybeden 7 kardeş ve anneleriyle birlikte iftarını açtı. Doğmadan babasını kaybederek yetim kalan ve babasının adını taşıyan Şafak Zeki bebek ile özellikle yakından ilgilenen Başkan Edebali, çocuklarla sohbet etti. Eşini kaybeden Makbule Oral’ın yaşadığı tüm zorluklara rağmen Anadolu kadının vakurluğu ile çocuklarına kol kanat gerdiğini söyleyen Başkan Edebali, “Makbule Hanım, ‘Cennet ayaklarının altındadır’ sözünün yansımasıdır. Yaşadığı sıkıntılara rağmen, inancını kaybetmeyen ömrünü çocuklarına vakfeden elleri öpülesi bir anadır” dedi.

“700 bin kişilik büyük bir aileyiz”

Yıldırım’ın dayanışma ve paylaşma şehri olduğunu hatırlatan Başkan Edebali, “Her zaman vurguladığımız gibi biz 700 bin kişilik büyük bir aileyiz. Birlikte üzülüyor, birlikte mutlu oluyoruz. Bizim en büyük gücümüz bu. Rahmetli Zeki kardeşimizin emaneti olan yetim kardeşlerimiz ve anneleri büyük ailemizin güzide üyelerinden. Onlar yetimler ancak yalnız değiller. Biz onları öz kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Biz bu ailemize karşı kardeşliğimizden doğan her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. ‘Allah’a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir’ diye buyuran Peygamberin ümmeti olan bizlerin bu sevaba nail olmamıza vesile olarak gönül sofralarını bizlere açtıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.