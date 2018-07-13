Yıldırım Belediyesi’nden istihdama katkı

İstihdam Fuarı, Engelli İstihdam Seferberliği Buluşması gibi önemli projelerle binlerce insana iş imkânı sağlayan Yıldırım Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile 53 ülkede 550 bin çalışanı bulunan ISS yönetim sistemleri firması yetkililerini Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi Yıldırım Han Salonu’nda bir araya getirdi. Bursa’daki alışveriş merkezlerinde güvenlik ve temizlik hizmeti verecek 60 personelin istihdam edileceği buluşmada, 100’ün üzerinde katılımcı işletme temsilcileri tarafından mülakata tabi tutuldu. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından şartlara uygun olan 48 adaykısa süre içerisinde istihdam edilecek.

Şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Biz, Yıldırım Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kurduğumuz İstihdam Masası vesilesiyle iş arayan on binlerce kardeşimizi firmalara yönlendirerek iş sahibi olmasına vesile olduk. İstihdam Masasında görevli personellerimiz hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızla birebir görüşüyor. İşveren ile çalışmak isteyen hemşerilerimizi bir araya getirerek adeta aracılık yapıyoruz. İş isteyenin iş, eleman isteyenin eleman bulmasına yardımcı oluyoruz. Yine meslek edindirme kurslarımızla hemşerilerimizin meslek sahibi olmasına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Edebali, “Konusunda uzman arkadaşlarımız müracaat eden vatandaşlarımızın vasıflarına uygun işleri anında araştırarak cevap veriyor. Bunun yanında kendi işini kurmak isteyen ya da meslek sahibi olmak isteyenlere de yardımcı oluyor. Bu vesileyle günümüzün kanayan yarasına çözüm bulmak için hizmetlerimizi aksatmadan devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.