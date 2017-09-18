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18 Eylül 2017 12:17

Yıldırım’da 276 metruk bina yıkıldı

Yıldırım Belediyesi, madde bağımlılarının mekânı olan metruk binaları yıkıyor.

Yıldırım’da 276 metruk bina yıkıldı

18 Eylül 2017 12:17


Gençleri madde bağımlılığı tehlikesinden uzak tutmayı hedefleyen Yıldırım Belediyesi, görüntü kirliliği oluşturan metruk yerlerin yıkımına devam ediyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 2,5 senede toplam 276 metruk binanın yıkıldığını açıkladı. Uyuşturucu madde bağımlılarının barınağı haline gelen bu yapıları sosyal bir meselenin mekânı olmaktan kurtardıklarını belirten Başkan Edebali, “İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru bizim için ön planda. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık verdik. Ancak madde bağımlılığı ile mücadele konusunda kurum ve kuruluşlar dışında en büyük görev ailelere düşüyor” dedi.




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