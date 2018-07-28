Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 17:39

21. Uluslar arası Lapseki Plaj Voleybolu Başladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 21.

21. Uluslar arası Lapseki Plaj Voleybolu Başladı

28 Temmuz 2018 17:39

Uluslar arası Plaj Voleybol Turnuvası başladı.


Lapseki’de 21. Uluslar arası Plaj Voleybol Turnuvası başladı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın servis atışı ile devam eden organizasyonda erkekler kategorisinde 25 takım, bayanlar kategorisinde 10 takım yer alırken 4 takım yurt dışından katılım gösterdi. Halk plajında 27-29 Temmuz tarihleri arasında 3 gün boyunda devam edecek olan müsabakalarda erkelerde birinci olan takıma 4 bin, bayanlarda birinci olan takıma 3 bin lira para ödülü verilecek. Belediye Başkanı Yılmaz tüm katılan sporculara teşekkür ederek, başarılar diledi. Pazar günü oynanacak final müsabakalarında ilk beşte yer alacak sporculara para ödülü verilerek çeşitli hediyeler dağıtılacak. Sporseverler tüm maçları kendilerine ayrılan tribünlerden takip edebilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç