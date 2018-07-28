21. Uluslar arası Lapseki Plaj Voleybolu Başladı

Uluslar arası Plaj Voleybol Turnuvası başladı.

Lapseki’de 21. Uluslar arası Plaj Voleybol Turnuvası başladı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın servis atışı ile devam eden organizasyonda erkekler kategorisinde 25 takım, bayanlar kategorisinde 10 takım yer alırken 4 takım yurt dışından katılım gösterdi. Halk plajında 27-29 Temmuz tarihleri arasında 3 gün boyunda devam edecek olan müsabakalarda erkelerde birinci olan takıma 4 bin, bayanlarda birinci olan takıma 3 bin lira para ödülü verilecek. Belediye Başkanı Yılmaz tüm katılan sporculara teşekkür ederek, başarılar diledi. Pazar günü oynanacak final müsabakalarında ilk beşte yer alacak sporculara para ödülü verilerek çeşitli hediyeler dağıtılacak. Sporseverler tüm maçları kendilerine ayrılan tribünlerden takip edebilecek.