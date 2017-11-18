61. Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale’de

Balkan Kros Şampiyonası Türkiye başta olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan, İsrail, Kosova, Makedonya ve Ermenistan’dan katılan 102 atlet ile gerçekleştirildi.

Çanakkale’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan 61. Balkan Kros Şampiyonası Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü yakınlarında gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ve protokol üyeleri katıldı.

Şampiyona ilk kez 1940 yılında Heybeliada’da düzenlenen bölgenin ve Avrupa’nın en eski uluslararası kros müsabakaları arasında bulunuyor. Sağanak yağış altında başlayan şampiyonanın startı Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve TAF Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi.

Kros şampiyonası hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Burada ülkemizin temsili için sporcularımız yarışacak. Şampiyonada bütün Balkan ülkelerini ağırlıyoruz. 18 Balkan ülkesi var. Bunların içinde Balkan ülkesi olmayıp Balkan Birliğine kayıtlı Ermenistan ve İsrail’de olmak üzere toplam 9 ülke katılacak. Sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda hem takımlarda hem bireyseller de altın madalyalar almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

61. Balkan Kros Şampiyonası’nın ödül töreni ise aynı alanda saat 15.00’te gerçekleştirilecek.