Ayvacık’ta 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü

Programa katılan yüzlerce vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ayvacık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen demokrasi ve milli birlik yürüyüşüne Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile 2 bine yakın vatandaş katıldı.

Ayvacık Belediyesi Atatürk Kültür Parkı’nda başlayan etkinliklerde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz klibi katılımcılar tarafından izlendi.

Ayvacık Atatürk Caddesi önünde başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü ilçeden yüzlerce vatandaşın katılımıyla Ayvacık Cumhuriyet Parkı’nda son buldu.

Yapılan konuşmanın ardından vatandaşlara Ayvacık Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.