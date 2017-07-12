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12 Temmuz 2017 13:13

Ayvacık’ta 35 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına yasadışı yollarla kaçmak için lastik bot ile denize açılan 35 mülteci yakalandı.

Ayvacık’ta 35 mülteci yakalandı

12 Temmuz 2017 13:13


Edinilen bilgiye göre, Ayvacık’ın Bademli köyü sahilinden Midilli adasına lastik bot ile gitmek üzere denize açılan kaçak göçmen grubunu tespit eden Sahil Güvenlik Mobil Radar Timi, bölgede devriye görevi yapan ’TCSG 6’ Bot Komutanlığı ekiplerini ikaz etti. Yapılan operasyonda 35 mülteci yakalandı. Üç gündür aç olduklarını belirten Afganistan, Eritre ve Kongo uyruklu göçmenlerden 3’ü baygınlık geçirirken, getirildikleri Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’nda hazır bekleyen ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. Burada yiyecek, giyim eşyası ve temizlik paketleri dağıtılan mülteciler Ayvacıkta’ki Göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.




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