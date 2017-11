Başkan Işık, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Toplantıda yeni projelerden bahseden Başkan Işık, “3.5 yıl geçti. 5 ay sonra 4 yıl bitecek. Biga halkının başkanı benim olduğum ekibe destek vermesi ile Biga’yı geleceğe taşımak anlamında önemli bir görevin sorumluluğunu aldık. 3.5 yıldır çalışıyoruz. Bundan sonra daha fazla çalışarak Bigamızın hak etmiş olduğu hizmeti alması noktasında meclis üyesi arkadaşlarım ve 400’e yakın Biga Belediyesi çalışanıyla birlikte bu kente hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben belediye başkanı olduktan sonra dedikodunun ve kara propagandanın toplumdaki yerine tanık oldum. Gerçekten aklımızın ucundan geçmeyen, hiç düşünmediğimiz şeyler sanki Biga Belediyesi’nin projesiymiş gibi sağda solda anlatılıyor. Bazı yayın organlarında yer buluyor. Bunları hayretle izliyorum. Her yalanı, her yanlış haberi düzeltmek gibi bir tavrımız yok. Yapmadığımız, olmayan şeyleri anlatmaya çalışmak da bana biraz ters geliyor. Bizim yaptıklarımızın hepsi meydanda zaten. Belediyecilik ve siyaseti gizli saklı yapılacak bir iş olarak görmüyorum. Belediye bir iş yapacaksa zaten planlama aşaması bittikten sonra vatandaşın önüne çıkıyor. Bunu gizli saklı yapmanın bir anlamı yok. Bilakis ben özellikle halk meclislerinde ve bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptığımız toplantılarda konuşulanları önemsiyorum. Biga halkının özellikle önemli projelerde ne düşündüğünü ciddiyetle notlarımız arasına alıyoruz. Onların önerilerini, isteklerini, eleştirilerini göz önünde bulundurarak projelerimize yön veriyoruz. En büyük örnek Kapalı Pazaryeri’nin projelendirme sürecinde yaşandı. Biz Kapalı Pazaryeri ile ilgili farklı bir çalışma yapmıştık. Ama pazarcı arkadaşlarımız bunu istemediği için projemizi değiştirdik. 12-13 milyonluk ciddi bir projeydi. Pazarcılar istemediği için o projede değişiklik yaptık. Her zaman açık ve netiz. Bugüne kadar da sorulan her soruya yanıt verdik. Zaman zaman rutin bilgilendirmeler ve toplantılar yapıyoruz zaten. Her zaman ulaşılabilen bir insan olmayı hedefledim ve ona göre de çalışıyoruz. İlk göreve geldiğimizde söktüğümüz kapı hala yok. Benim belediye başkanı olduğum süre içerisinde de hiçbir zaman olmayacak. Her isteyen, belediyeye gelen herkes ile ben orada olduğum süre içerisinde görüşme yaptım. Kimseye randevu vermemezlik yapmadım. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Kapalı pazaryeri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Işık, "Kapalı pazaryeri geç başlamadı. Bunu temel atma töreninde ve öncesindeki süreçte de defalarca açıkladım. Biz kapalı pazaryeri ile ilgili bir saniye zaman kaybı yaşamadık. Ama proje aşaması, proje ihalesi, yapım ihalesi vardı. Bu bir süreçti. Biz 20 Haziran’da Kamu İhale Kurumu’na dosyamızı hazırladık ve verdik. İhale günü 10 Ağustos tarihine verildi. Arada 50 gün var. Minimum süresi 20 gündür. En az 21 gün sonrasına gün verilir. Bize 50 gün sonrasına gün verildi. 50 gün sonra ihale yapıldı. İki teklif arasında 1.5 milyon lira fark vardı. Bir de bu ihalelerde eşik değer denilen bir rakam var. Bizim bu ihalemiz yine kamunun yayınlamış olduğu yönetmelik ve genelgelere göre çıkan maliyeti 10 milyon 800 bin liraydı. 10 milyon 800 bin liranın altındaki değerler, teklifler aşırı düşükte kalıyor diye reddedilmesi gerekir. Fakat en düşük teklif 10 milyon 500 bin lira, diğeri 12 milyon lira oldu. Biz bunu 12 milyon liraya da verebilirdik. Ama 1.5 milyon lira Biga zarar etmesin diye 10-15 günlük itiraz süresi oldu. Eğer 12 milyon olarak verseydik itiraz falan olmayacaktı. 1.5 milyon lirayı kurtarabilmek adına bir on günlük gecikme oldu. O da tamamen mevzuattan kaynaklanan ihaleye giren diğer firmaların itirazı sonucu ortaya çıkan bir süreç oldu. Onun haricinde bu kapalı pazaryerinin yapılması konusunda Allah yukarıda, bizden kaynaklanan bir gecikme, savsaklama gibi bir tavır hiçbir zaman olmadı. Ben pazarcılardan daha fazla pazaryerini düşünüyorum. Bir an önce tamamlamayı en çok isteyenlerden biri benim. Çünkü vatandaş şikayetçi, pazarcı şikayetçi, pazaryerini açtığımız bölgede yaşayan benim komşular şikayetçi. Mahalledeki komşularımız toplanıp toplanıp eve geldiler, ‘ne olacak bu pazaryeri’ diye. Başka bir yer ne yazık ki yok. Şehir Parkı’nın önünü düşündük. Karşıdaki çay boyundaki otopark alanını düşündük. Buralarda pazaryeri kurulsun diye ölçümler yaptık. Ama metrekareleri pazarcı sayısına yetmedi. Kapalı Pazaryeri alanına yakın olduğu için mecburen bu alanı tercih ettik. Mahalle sakinleri de ciddi anlamda rahatsız. Çünkü yazın sabah 5‘te, kışın 6’da pazarcılar geliyor. Ses-gürültü erken başlıyor. Pazarcı arkadaşlarımız kötü hava koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bir dakika zaman kaybetmedik. Neden kaybetmek isteyelim. Planlanan süresi 250 gün. Ama müteahhit iyi gidiyor. Hava şartları da çok büyük sorun oluşturmazsa ümit ediyorum ki, Kapalı Pazaryerini Mart ayında vatandaşın kullanımına açacağız. Eskisinden çok daha sağlam ve her tür imkanı ile modern olacak" diye konuştu.