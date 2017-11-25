Başkan Yılmaz’dan anlamlı davranış

24 Kasım öğretmenler günü kutlamaları Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu Bahçesinde düzenlenen çelenk sunma merasimiyle başladı. Çelenk koyma töreninin ardından kutlamalar Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesinde gerçekleşti. Öğretmenler tarafından yapılan programın ardından Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, bütün öğretmenlere karanfil vererek kutladı.

Günün ikinci yarısında yine Lapseki Belediyesi Eyüp Yılmaz, görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları okullarında ziyaret edildi. Ardından yine Lapseki’de yıllarca görev yapmış ve emekli olmuş öğretmenler evlerinde ziyaret edildi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından Lapseki’de göreve başladıkları okuldaki ilk vesikalık fotoğraflarının çerçevelenerek hediye olarak verilmesi sırasında duygulu anlar yaşandı.

Çerçeveli fotoğraflarda 1960’lı 1970’li yıllardaki hallerini sürpriz bir şekilde gören emekli öğretmenler Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’a teşekkür etti.