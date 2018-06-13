Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 13:42

‘Bu yaz da Aksaz’dayız’

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi’nin 2016 yılında yeniden düzenlediği Aksaz Sosyal Tesisleri’nde, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününden itibaren yaz sezonu açılıyor.

‘Bu yaz da Aksaz’dayız’

13 Haziran 2018 13:42


Haftanın 7 günü açık olan tesislere her Cumartesi Pazar, Biga Belediye Meydanı önünden ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Ücretsiz seferler Biga’dan Aksaz’a saat 10:00’da başlayacak. Yine ücretsiz olarak Aksaz’dan Biga’ya dönmek isteyenler için ise son ücretsiz sefer saat 18:30’da. Tesislere gidiş, dönüş ve girişler de ücretsiz.


Biga Belediyesi’nin yeniden düzenleyerek daha kullanışlı hale getirdiği tesisler son 1 hafta içinde temizlenerek bakımdan geçirildi. Tesislerde şezlong, duş, küçük kamp alanı, mangal, oyun grupları ve kamelyalar da yer alıyor. Özellikle ailelerin tercih ettiği tesisler, Biga Belediyesi güvencesi ile tüm Bigalılara hizmet edecek.


Biga Belediyesi’nden yapılan duyuruda kullanılan "Bu yaz da Aksaz’dayız" sloganı ise dikkat çekiyor. Bigalıların özellikle hafta sonları ilgi gösterdiği Aksaz Sosyal Tesisleri’nin 3’üncü yılında da Bigalıların akınına uğrayacağı tahmin ediliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç