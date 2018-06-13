Haftanın 7 günü açık olan tesislere her Cumartesi Pazar, Biga Belediye Meydanı önünden ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Ücretsiz seferler Biga’dan Aksaz’a saat 10:00’da başlayacak. Yine ücretsiz olarak Aksaz’dan Biga’ya dönmek isteyenler için ise son ücretsiz sefer saat 18:30’da. Tesislere gidiş, dönüş ve girişler de ücretsiz.

Biga Belediyesi’nin yeniden düzenleyerek daha kullanışlı hale getirdiği tesisler son 1 hafta içinde temizlenerek bakımdan geçirildi. Tesislerde şezlong, duş, küçük kamp alanı, mangal, oyun grupları ve kamelyalar da yer alıyor. Özellikle ailelerin tercih ettiği tesisler, Biga Belediyesi güvencesi ile tüm Bigalılara hizmet edecek.

Biga Belediyesi’nden yapılan duyuruda kullanılan "Bu yaz da Aksaz’dayız" sloganı ise dikkat çekiyor. Bigalıların özellikle hafta sonları ilgi gösterdiği Aksaz Sosyal Tesisleri’nin 3’üncü yılında da Bigalıların akınına uğrayacağı tahmin ediliyor.