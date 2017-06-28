Çan Belediyesi 9. Yaz spor okulları başlıyor

7-12 Yaş arasındaki çocukların kabul edildiği futbol, basketbol, voleybol, badminton, tekvando ve güreş branşlarında açılan yaz spor okullarına yoğun talep bekleniyor.

Çan Belediyesi 9. Yaz Spor Okulları, Okulların tatil olmasıyla birlikte Ramazan Bayramı sonrası 3 Temmuz pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıtlarına devam edecek. Çan Belediyesi 9. Yaz Spor Okulları, kayıt sürecinin ardından 4 Temmuz Salı günü çok sayıdaki branşıyla başlayacak. Kayıtlar için yaz spor okuluna katılacak öğrencilerin velileri kendi ve öğrenci kimlik belgeleri ile birlikte Çan Belediyesi zemin katta yer alan iletişim bürosuna müracaat etmeleri gerekiyor. Çan Belediyesi ise bu yılda yaz spor okullarına kayıt olan öğrencilere ihtiyaç duyacakları spor malzemeleri temin edecek.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Bu sene spor okullarımız 4 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek. Uzman eğitmenler tarafından verilen dersler sayesinde çocuklarımızın bilinçli spor yapma alışkanlığını kazanmalarını da hedefliyoruz” dedi.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için sporla erken yaşlarda tanışmaları gerektiğini dile getiren Başkan Kuzu, “Sağlıklı nesillerin yetişmesi adına spor okullarımız çocuklarımız için çok önemli. Çünkü spor; gelişimin anahtarıdır. Spor, bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumanın da en kısa ve en güvenli yolu. Bu bilinç ile her yıl düzenli olarak tertip ettiğimiz yaz spor okullarına, vatandaşlarımızın ilgisi her sene katlanarak artıyor. Bu artan ilgi ve katılım da bizleri sevindiriyor. Yine bu yıl da yüzlerce çocuğumuz spor okullarımızdan istifade edecek inşallah. Ben tüm çocuklarımıza spor dolu sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.