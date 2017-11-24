Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 10:32

Çanakkale 1915 Köprüsünün maketi ilgi görüyor

Emlak sektörünün önde gelen firmalarının ve dev projelerin yer aldığı, ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgi odağı haline gelen ’CNR Emlak-5.

Çanakkale 1915 Köprüsünün maketi ilgi görüyor

24 Kasım 2017 10:32

Emlak Yatırım Projeleri ve Finansmanı Fuarı’ CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. Fuarın en ilgin stantlarından birisi de Çanakkale Boğazına yapımı başlayacak olan Çanakkale 1915 köprüsünün stantı oldu. Lapseki ilçesinde emlak ve inşaat alanında önde gelen firmaların açtığı stanttaki köprü maketi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.


Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz , İstanbul CNR EXPO’da düzenlenen fuarda stant açan Lapseki’li firmaları yalnız bırakmamak ve kendilerine güç vermek için ziyaret ettiklerini söyledi. Fuarların çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Esnaflarımızdan İbrahim Evran, Nadir Arslan ve Murat Gürşen burada ilçemiz Lapseki’yi tanıtıyor. Buna çok önem veriyoruz. İlçemize yapılacak ve temeli atılan boğazın gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsünü tanıtıyor ve ayrıca bölgeyle ilgili bilgi veriyorlar. Bende arkadaşlara destek olmaya çalışıyorum. Esnaf arkadaşlarımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diledim. Sevindiren kısım ise stant dolup taşıyor, ilçemize talep oldukça fazla. Bizde bu stantta birçok vatandaşla tanışma fırsatı bulduk. İlçemiz hakkında bilgi verdik ve onları ilçemize davet ettik. Çok hareketli bir fuar oluyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç