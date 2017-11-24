Çanakkale 1915 Köprüsünün maketi ilgi görüyor

Emlak Yatırım Projeleri ve Finansmanı Fuarı’ CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. Fuarın en ilgin stantlarından birisi de Çanakkale Boğazına yapımı başlayacak olan Çanakkale 1915 köprüsünün stantı oldu. Lapseki ilçesinde emlak ve inşaat alanında önde gelen firmaların açtığı stanttaki köprü maketi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz , İstanbul CNR EXPO’da düzenlenen fuarda stant açan Lapseki’li firmaları yalnız bırakmamak ve kendilerine güç vermek için ziyaret ettiklerini söyledi. Fuarların çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Esnaflarımızdan İbrahim Evran, Nadir Arslan ve Murat Gürşen burada ilçemiz Lapseki’yi tanıtıyor. Buna çok önem veriyoruz. İlçemize yapılacak ve temeli atılan boğazın gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsünü tanıtıyor ve ayrıca bölgeyle ilgili bilgi veriyorlar. Bende arkadaşlara destek olmaya çalışıyorum. Esnaf arkadaşlarımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diledim. Sevindiren kısım ise stant dolup taşıyor, ilçemize talep oldukça fazla. Bizde bu stantta birçok vatandaşla tanışma fırsatı bulduk. İlçemiz hakkında bilgi verdik ve onları ilçemize davet ettik. Çok hareketli bir fuar oluyor" dedi.