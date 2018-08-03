Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde inceleme

Çanakkale Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi, Ezine Belediyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının katılımıyla 2017 yılında yatırım programına alınan Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

91 adet sanayi parseli ve sanayiciler ile çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı, idari ve sosyal tesisler ile çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlanan, altyapı ve Akçin Çayı Islahı çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini inceleyen Vali Orhan Tavlı, Akçin Çayı Islahı çalışmalarında bulunan personelle sohbet ederek, çalışmalarla ilgili olarak personele teşekkür etti.