Çanakkale’de depremzedelerin evlerinin yapımına başlandı

3 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören veya yıkılanlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilk etapta 205 konutun yapımına başladı.

Ayvacık’ın Yukarıköy, Gülpınar, Çamkalabak ve Bektaş köylerinde temeli atılan 106 m2 büyüklüğündeki konutların yapımına başlandı. Depremde en çok hasarın meydana geldiği Yukarköy’de ilk etapta 116 konut, Gülpınar köyünün Kızılkeçili mahallesine 16, Çamkalabak köyüne 53 ve Bektaş köyünde de 20 konut yapılacak. Depremde evlerinde hasar meydana gelen ve konteyner evlerde kalan bölgedeki vatandaşlardan yeni evler için talep toplandı. Toplanan talepler komisyonda değerlendirildi ve 205 hak sahibi belirlendi. TOKİ tarafından ihale edilen evlerin yapımına depremin en çok etkilediği Yukarköy köyünden başlandı. TOKİ, 205 konutu 6 ay içerisinde tamamlayacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. Hak sahipleri, ilk 2 yılı ödemesiz, 20 yıl vadeli faizsiz kredi ile yeni evlerine sahip olacak. Evlerin fiyatları ise daha sonra belli olacak.

Yukarıköy Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş, 6 Şubat sabahı kötü bir deprem yaşadıklarını ifade ederek, “O tarihlerde köyümüzü ve çevremizi etkileyen bir deprem yaşadık. Evlerimizin bir bölümü yıkıldı, bir bölümü de hasar gördü. Biz kendimizi dışarıya attık. Ama sağolsunlar hemen belediye, sağlıkçılar, jandarma ve AFAD herkes geldi. Depremin yaşandığı ilk gece çadırlar kuruldu. Depremin 2. gününden itibaren köylülerimiz kurulan konteyner evlere yerleşti. Neredeyse buraya bir gecede bir köy kuruldu. AFAD’ın ve Kızılay’ın da büyük emeği var bizde. Evlerin yapımına seçimlerden önce başlanmaz diyenler vardı. Bakın şimdi evlerimizin yapımına başlandı. İnşaat çalışmaları sürüyor. Emeği geçenlerin hepsinden teşekkür ederim” dedi.

Yavaş, Yukarıköy köyünde 116 konutun yapılacağını söyleyerek, “Köyümüze hazine arazisi üzerinde 116 konut yapılacak. Bu konutlar 106 m2 büyüklüğünde, 3 oda 1 salon şeklinde olacak. 300 m2 den fazla da bahçesi olacak” dedi.

Yukarıköy köyünde yaşayan Ahmet Tekin de devletin ilk günden beri yanlarında olduklarını ifade ederek, “Depremin yaşandığı ilk günden beri devletimiz bizim yanımızda oldu. Allah razı olsun. Şimdilik konteyner evlerde yaşıyoruz ama evlerimizin yapımına başlandı. 2018 yılında da bizler bu evlere taşınacağız” dedi.