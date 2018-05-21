Çanakkale’de hibe sözleşmeleri imzalandı

Etap Ekonomik Yatırımlar Projeleri’ hakkında hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcılarla Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda hibe sözleşmesi imza töreni ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ başkanlığında yapılan toplantıya, Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Hakan Batıbeki, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, teknik personel ile proje başvuruları kabul edilen yatırımcılar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, "Bakanlığımızın yıllardır uygulamakta olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımları Projeleri kapsamında 2018 yılı 12.Etap Ekonomik Yatırımlarda başvurusu kabul edilen 4 adet Ekonomik ve 39 adet Çiftlik Faaliyetlerini Geliştirilmesi olmak üzere toplam 43 adet projeye 4.763.487,51 TL’lik hibe desteği verilmesi planlanmaktadır. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, ülkemize milletimize faydalı yatırımlar olur" dedi.

Yatırımcılara sözleşme sonrası yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verilmesi ve proje başvuruları kabul edilen yatırımcılarla hibe sözleşmesi imzalanmasının ardından toplantı sona erdi.