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25 Mayıs 2018 13:29

ÇOMÜ ve Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı ile her akşam öğrencilere iftar ikramı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı işbirliği ile öğrencilere iftar ikramı yapıldı.

ÇOMÜ ve Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı ile her akşam öğrencilere iftar ikramı

25 Mayıs 2018 13:29


Organize edilen iftar ikramı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve eşi Aysun Acer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, akademisyenler ve yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Tasavvuf Musikisi eşliğinde devam eden iftar ikramı yapılan dua ile sona erdi.


Merkez Terzioğlu Yerleşkesinde Siyasal Bilimler Fakültesi arkası Adnan Menderes Parkında Ramazan ayı boyunca devam edecek olan iftar ikramından günlük ortalama 1000 öğrenci faydalanıyor.


İftarını açan öğrenciler uygulamadan çok mutlu olduklarını bildirerek, “Kütüphanede ders çalışıyoruz. İftar zamanında mola verip çıktığımızda yemeğimizin hazır olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Böyle mübarek bir ayda arkadaşlarımızla hep birlikte orucumuzu açmak çok keyifli ve huzurlu. Öğrenciye değer veren bir üniversitede olduğumuz için şanslıyız. Böyle bir programı düşünüp organize eden Üniversitemize, Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfına çok teşekkür ediyoruz” dediler.




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