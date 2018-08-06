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06 Ağustos 2018 11:23

Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köylerinin altyapı çalışmaları tamamlandı

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köylerinin 2018 Troia Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Bütçesinden yapımına başlanılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köylerinin altyapı çalışmaları tamamlandı

06 Ağustos 2018 11:23


Çanakkale İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çanakkale Merkez Çıplak Köyü içmesuyu şebeke, kanalizasyon şebeke hattı ile 500 kişilik fosseptikli biodisk arıtma tesisi yapım işi, Çanakkale Merkez Halileli Köyü kanalizasyon şebeke hattı ile 500 kişilik fosseptikli biodisk arıtma tesisi yapım işi ve Çanakkale Merkez Tevfikiye Köyü içmesuyu şebeke, kanalizasyon şebeke hattı ile 2 adet 1500 kişilik fosseptikli paket arıtma tesisi yapım işi tamamlanarak geçici kabul aşamasına gelindi.




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