Çanakkale İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çanakkale Merkez Çıplak Köyü içmesuyu şebeke, kanalizasyon şebeke hattı ile 500 kişilik fosseptikli biodisk arıtma tesisi yapım işi, Çanakkale Merkez Halileli Köyü kanalizasyon şebeke hattı ile 500 kişilik fosseptikli biodisk arıtma tesisi yapım işi ve Çanakkale Merkez Tevfikiye Köyü içmesuyu şebeke, kanalizasyon şebeke hattı ile 2 adet 1500 kişilik fosseptikli paket arıtma tesisi yapım işi tamamlanarak geçici kabul aşamasına gelindi.