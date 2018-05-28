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28 Mayıs 2018 11:41

Umurbey Belediyespor Batman’dan yenilgisiz dönüyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Yarı Finalleri’nde oynadığı beş maçın tamamını kazanarak Türkiye Finallerine katılma hakkı elde eden Umurbey Belediyespor büyük bir başarıya imza attı.

Umurbey Belediyespor Batman’dan yenilgisiz dönüyor

28 Mayıs 2018 11:41


Yarı Finallerdeki beşinci ve son maçında Malatya BŞB ile karşılaşan Umurbey Belediyespor zorlanmadığı mücadeleyi 89-53 kazandı. Umurbey Belediyespor böylelikle Batman’da oynadığı beş karşılaşmayı da yenilgisiz bitirdi.


Grupta ilk dört sırayı alan takımların bir üst tura yükseleceği Yarı Finalleri ilk sırada tamamlayan Umurbey Belediyespor, Çanakkale’yi 4-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Finallerinde temsil edecek.


Umurbey Belediyespor’un Yarı Finallerde oynadığı maçların sonuçları şu şekilde:


Muğla Üniversitesi Spor Kulübü: 58 - Umurbey Belediyespor: 80


Umurbey Belediyespor: 106 - Şutim Spor: 49


Umurbey Belediyespor: 61 - Yeşilyurt: 59


MKD Bossan: 77 - Umurbey Belediyespor: 86


Umurbey Belediyespor: 89 - Malatya BŞB: 53




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