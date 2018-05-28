Umurbey Belediyespor Batman’dan yenilgisiz dönüyor

Yarı Finallerdeki beşinci ve son maçında Malatya BŞB ile karşılaşan Umurbey Belediyespor zorlanmadığı mücadeleyi 89-53 kazandı. Umurbey Belediyespor böylelikle Batman’da oynadığı beş karşılaşmayı da yenilgisiz bitirdi.

Grupta ilk dört sırayı alan takımların bir üst tura yükseleceği Yarı Finalleri ilk sırada tamamlayan Umurbey Belediyespor, Çanakkale’yi 4-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Finallerinde temsil edecek.

Umurbey Belediyespor’un Yarı Finallerde oynadığı maçların sonuçları şu şekilde:

Muğla Üniversitesi Spor Kulübü: 58 - Umurbey Belediyespor: 80

Umurbey Belediyespor: 106 - Şutim Spor: 49

Umurbey Belediyespor: 61 - Yeşilyurt: 59

MKD Bossan: 77 - Umurbey Belediyespor: 86

Umurbey Belediyespor: 89 - Malatya BŞB: 53