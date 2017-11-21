Yeni Çanakkale Devlet Hastanesi 5 yıldızlı otel konforunda

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 100 bin metrekare alana kuruldu. 73 bin metre kapalı alana sahip olan hastane 115 milyon TL’ye mal edildi. Her gün ayakta ortalama 6 bin 500 hastaya bakılıyor. 400 yatak kapasitesine sahip hastane kalitesiyle 5 yıldız otelleri anımsatıyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Ersoy Devlet Hastane Başhekimi Op.Dr. Yusuf İlker Çömez, hastanenin 22 Ekim 2017 tarihinde hizmet vermeye başladığını belirtti. Yeni hastanenin büyük bir sağlık yatırımı olduğunu kaydeden Çömez, "Hastanemizde yaklaşık 2 bin personel görev yapıyor. 933 civarında oda ile hizmet vermekteyiz. Hasta yatak kapasitemiz 400 olmakla beraber eski hastanemizle beraber 550’ye çıkabiliyor. Tamamı özel nitelikli, banyolu ve tuvaletli odalarımızda hizmet veriyoruz. Yeni hastanemiz ile birlikte yeni birimlerle de hizmet veriyoruz. Bu birimler de öncelikle bölgemize çok büyük bir eksik ve hastaların il dışına gitmesine sebep olacak radyoterapi ünitesi ile başladık. Güney Marmara’nın en donanımlı radyoterapi merkezine sahip olduk. 2 tane radyasyon onkoloji uzmanı, 1 tane de medikal onkoloji uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Bölgeden hasta kabulüne müsaade eden, hasta kabulümüzü sağlayan, bir yanık ünitemizde hizmete girdi. Bu hizmetle beraber hastalarımızın il dışına sevkini engellemiş bulunmaktayız" dedi.

Eski devlet hastanesinin acil servis hizmetlerinin 750 metrekare alanda verildiğini belirten Çömez, yeni hastanede bu alanın 5 katı olduğunu söyledi. Çömez açıklamasının devamında, "9 acil uzmanımız ve 16 pratisyenimizle devasa bir acil servise sahibiz. Hastaların il dışına sevkini engellemek için 54 tane olan yoğun bakım odamızı 83 oda ile aktif hale getirdik. Hedefimiz yoğun bakım odamızı 120’ye çıkarmak. Hastanelerin ortak alanlarının oldukça geniş olması, hastaların kalabalıklaşmamasını, belli bir alanda yoğunlaşmamasını sağlamakta ve genellikle eskisinden daha fazla hasta bakmamıza rağmen aslında bir yoğunluk görmüyoruz. Hem hekimler, hem de hastalar şu anda bu durumdan çok memnunlar. Merkezde eski binamızla hizmet vermekteyiz. eskiden toplam 5 bin civarında hasta bakarken, başladığımız günden itibaren bu sayı 6 bin civarındadır. Bu artış yeni hastane yönünde devam etmektedir. Odalarımız engelli vatandaşlarımızın kullanımına göre de dizayn edilmiş. Hemşire çağrı butonları, hasta başı monitörleri, oksijen ve gaz sistemleri mevcut. Her odada bir tuvalet ve banyomuz mevcut. bu hasta yataklarından 50’si tek kişilik, 175’i çift kişilik. Hastalarımızın sosyalleştiği ve zaman geçirdiği bir gün odası da var. Hastanemizde konumu gereği ya deniz ya da dağ manzaralı odalarımız mevcut. Gün odalarımız ise hem deniz hem dağ manzaralı konuma sahip" diye konuştu.