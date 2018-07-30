Gurbetteki Çankırılılar hasret giderdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı makamında ağırlayan Başkan Boz, Çankırı Dernekler Federasyonu (ÇANDEF) tarafından düzenlenen geziye katılan yaklaşık 750 hemşehrisiyle bu kez memlekette bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı’nın zengin tarihi ve kültürel birikimiyle doğa güzellikleri ve turistik mekanlarını tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında İstanbul’da düzenlenen ’Büyük Çankırı Buluşması’ iftar programında gurbetteki hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Boz, hemşehrileri ile bu kez Çankırı Kalesi’nde buluştu. Boz, kazanların başına geçerek hemşehrilerine yemek ikramında da bulundu. Boz önce hemşehrileriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti, sonra geziye katılan çocukları sevdi.

Yüreğinde memleket hasreti taşıyan gurbetçi hemşehrilerini Çankırı’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Boz, şehre verdikleri hizmeti sadece Çankırı’da yaşayan vatandaşlarla değil gurbette yaşayan hemşehrileriyle de paylaşarak onların da görüşlerini almaya önem verdiklerini dile getirdi. ÇANDEF Başkanı Zeynettin Aydın ise Çankırı gezisinde kendilerine verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Boz’a teşekkür etti.