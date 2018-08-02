İntihar girişimini canlı yayınladılar

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Aşiyan Köprüsü’ne çıkan H.A. isimli 1 çocuk annesi kadın, köprü korkuluklarından aşağıya atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Kastamonu-Çankırı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri, kadının köprüden atlama ihtimaline karşı Tatlıçay içinde havalı çadır kurdu.

2 saat süren çabaların ardından ikna edilen kadın, aşağıya indirilerek polis merkezine götürüldü. Kadının ailevi problemlerinin olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar canlı yayımladı

İntihar girişimi sırasında olay yerinden geçen birçok vatandaş intihar girişimini sosyal medya üzerinden canlı olarak yayımladı. Olay yerindeki polislerin uyarısına dikkat etmeyen vatandaşlar yer değiştirerek yayına kaldığı yerden devam etti.