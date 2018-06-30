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30 Haziran 2018 12:38

15 saniye ile sınava alınmadı

Çorum’da 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi gerçekleştirildi.

15 saniye ile sınava alınmadı

30 Haziran 2018 12:38


Kapılar kapatıldıktan 15 saniye sonra sınavın yapılacağı okulun bahçesine gelen bir öğrenci içeri alınmadı. Durumu tepki gösteren aileler okulun kapısının camlarını vurarak görevlilere öğrencinin alınması için yalvardı. Öğrencinin annesi gözyaşlarına boğulurken, veliler görevlilerle tartıştı.


Bazı veliler, “ne olur çocuğu sınava alın, kardeşim kendi çocuğunuz olsa ne yapardınız. Kapılar kapanmadan önce çocuk okula girdi” diye tepkilerini dile getirdi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumunda Türkiye çapında 2 Milyon 381 bin 784 kişi, Çorum’dan da 30 bin 400 aday ter döktü. Sınav için adaylar ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yollarını tuttu.




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