Açık pencereden ofise giren kuş yuva yaptı

İşyerinin sahibi Ercan Uslanmaz, üveyiklerin geçen ay ofise girdiğini ve dışarıdan ot getirerek yuva yaptığını söyledi.

Yuva kurulduktan birkaç gün sonra kuş 2 yumurta yumurtadı diyen Uslanmaz, "Bundan kısa bir süre sonra da yumurtadan iki yavru çıktı. Biz de sürekli dışarı çıkıp girdikleri için ofisin camını hiç kapatmadık. Şimdi ofiste bizimle iki yavru ve anneleri var. Personel sayımız 3 kişi daha arttı. Biz onlara yemeleri için bir şeyler bıraktık. Ancak bıraktığımız suyu dahi içmediler. Kendileri yiyecek ve içeceklerini dışarıdan karşıladı." dedi.