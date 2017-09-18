Başkan Şahiner’den çiçekli kutlama

Toplumların huzurlu, güvenli, maddi ve manevi refah seviyesine ulaşması ile aydın ve medeni bir gelecek içinde yaşaması için çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi, bilgiyi, başarıyı yakalamaları milli ve manevi değerlerle donatılmaları gereklidir. Bunun da eğitim ve öğretimle olacağı açıktır diyen Başkan Şahiner, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar güvende ve aydınlık olacaktır. Bu vesile ile öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyor, yeni eğitim-öğretim yılının ülkemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Şahiner, Belediye olarak eğitim ve öğretime imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceklerini belirtti.