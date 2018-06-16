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16 Haziran 2018 17:15

Bayat Belediyesi’nde bayramlaşma

Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Bayat Belediyesi’nde bayramlaşma

16 Haziran 2018 17:15


Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Bir ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğu içerisinde, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlam nice bayramlara sevdiklerimizle birlikte ulaşmamızı nasip eylesin. Ramazan bayramımız kutlu olsun” dedi.


Hedeflerinin Bayat’ı marka kent yapmak olduğunu belirten Başkan Ünlü, bu hedef doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.


Bayramlaşma programına AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, il genel ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.




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