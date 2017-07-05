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05 Temmuz 2017 16:00

Çorum Belediyesi, vektörel mücadeleye devam ediyor

Çorum Belediyesi halk sağlığını tehdit eden vektörel canlılara yönelik mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, vektörel mücadeleye devam ediyor

05 Temmuz 2017 16:00


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Mart ayında başlattıkları vektörel mücadele çalışmaları kapsamında üreme alanlarında larva mücadelesi yaptıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tüm cadde ve sokakların, konteynerlerin haftada bir kez ilaçlandığını söyledi.


Bu çalışmalara ek olarak sinek, karasinek, vb. konularda gelen şikâyetleri, yerinde değerlendirerek en kısa sürede çözüme kavuşturduklarını dile wdhsudı Yabacıoğlu, “Halk sağlığını tehdit eden vektör canlılarla olan mücadelemizi daha etkin bir şekilde sürdürebilmemiz için vatandaşlarımızdan çöpleri açık halde boş alanlara atmamaları, poşetlenmiş ve ağzı kapalı halde konteynerlere atmaları, çöp konteynerlerinin kapaklarını kapalı olarak tutmaları konusunda daha fazla duyarlılık bekliyoruz. Özellikle hayvansal atık üreten işletmeler sinek oluşumuna çok büyük etken oluşturmaktadır. Bu kişi ve işletmelerin önlemini almadan atıkları çevreye dökmemelerini rica ediyoruz. Hemşehrilerimiz temizlik ve ilaçlama konusunda istek ve taleplerini 333 11 99 numaralı telefona iletmeleri halinde en hızlı şekilde gerekli müdahaleler yapılmaktadır”diye konuştu.




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