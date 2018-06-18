Çorum’da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Alaca ilçesinden Çorum’a seyir halinde olan M.B. yönetimindeki otomobil Tarhan köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan R.A., S.B. yaralanırken, A.B. hayatını kaybetti. Yaralılar oley yerinde yapılan müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise H.G. yönetimindeki otomobil Koyunluoğlu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan H.K., E.K., B.E.K., H.U., A.B.U. ve S.K. yaralandı. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.