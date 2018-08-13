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13 Ağustos 2018 16:09

Çorum’da iki kültür merkezi hizmete giriyor

Çorum Belediyesi, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan kültür ve sanat merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

Çorum’da iki kültür merkezi hizmete giriyor

13 Ağustos 2018 16:09


Toplumun her kesiminin beklentilerini göz önünde bulundurarak hizmet üretiyoruz diyen Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Kadınlar ve gençler için mahallelerimizde inşa ettiğimiz ve hizmete açtığımız kültür ve sanat merkezlerinin sayılarını artırıyoruz. Şehrimize iki kültür ve sanat merkezi daha kazandırıyoruz” dedi.


Başkan Gül, Şu anda şehrimizde 6 kültür merkezimiz hemşehrilerimize hizmet veriyor. Binlerce hanım kardeşimiz merkezlerimizde spor, meslek kursları, el sanatları gibi aktivitelere katılarak hem kendilerini geliştiriyor hem de bu kurslar sonucunda ilgi ve yeteneklerine uygun çalışmalarla aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bahçelievler Mahallemizde ve Gülabibey Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Kadın ve Gençlik Kültür Sanat Merkezi için gerekli çalışmaları başlatmıştık. Şu anda kültür ve sanat merkezlerimizin inşaatı devam ediyor. Merkezlerimizin içerisinde kafeterya, mutfak, atölye, çocuk oyun alanı, mescit, bilgisayar sınıfı, derslikler, aerobik-kondisyon salonu, soyunma alanı, dikiş atölyesi ve müzik atölyesi, kuaför atölyesi, görevli odası, yemek atölyesi, el sanatları atölyesi, mutfak, toplantı salonu ve aile danışma merkezi alanları bulunuyor. İnşaat halinde olan kültür ve sanat merkezlerimiz diğer mahallerimizde bulunan merkezler gibi 2 kattan oluşuyor. Buralardan hanım kardeşlerimiz ve okul çağındaki gençlerimiz faydalanabilecekler. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.




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