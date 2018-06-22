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22 Haziran 2018 12:09

Gençler piknik yapıp doyasıya eğlendi

Sungurlu İlçe Gençlik Merkezi’nde bulunan gençlik merkezi üyeleri oyunlar oynayıp halaylar çektiler, katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Gençler piknik yapıp doyasıya eğlendi

22 Haziran 2018 12:09


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 il ve ilçe Gençlik Merkezleri’nde tertiplediği piknik faaliyetini Sungurlu Gençlik Merkezi olarak Hacılarhanı mesire alanında gerçekleştirdi.


Piknikte İlçe Spor Müdürü Halil Yurt ve Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı uzun bir süre gençlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. “Gençler yarınlarımız” diyen Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı gençlere yönelik etkinliklerin devam edeceğinin altını çizerek tüm gençlerin boş zamanlarını verimli geçirebilmeleri amacıyla gençlik merkezine davet etti.


Pikniğe katılanlar arasında yer alan gençler piknikte geçirdiği anlardan çok memnun kaldığını dile getirdi.


Gençlik Merkezleri’ne devam ediyor olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen üyeler, “ iyiki gençlik merkezimiz var. Önceden boş zamanlarımızda çok sıkılıyorduk. Şimdi birçok şey öğrendik. Hem de yeni arkadaşlar edindik.” dedi.




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