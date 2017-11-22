Toplumdaki bağımlılıkların saptanması, çözüm yollarının oluşturulması, bağımlılık yaratan maddelere ve alışkanlıkların edinilmeden önce önlemler alınması amacıyla açılan merkezin tanıtımı yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emrah Karadere’nin hazır bulunduğu toplantıda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, merkezin yürüteceği faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Öncelikli amaçlarının toplumdaki bağımlılıkları belirlemek olduğunu belirten Rektör Alkan, “Bağımlılık” kavramının sadece sigara, alkol ve benzeri şeylerle özdeşleştirilmemesi gerektiğinine dikkat çekerek, telefon kullanımının da bir bağımlılık olduğuna işaret etti.

Merkezin üniversitelerin eğitim faaliyetlerinin dışında sivil toplum refleksiyle bilimsel bilgi birikimiyle araştırmalarını topluma aktarma adına en aktif araçlardan bir tanesi olduğunu dile getiren Alkan, “Bu anlamda da merkezlerimizi önemsiyoruz. Bu merkezimiz toplumumuzun önemli bir kesimini etkileyen bir konuyla ilgili bir merkezimiz. Bu anlamda da sadece bilimsel araştırmaları olan bir merkez değil, toplumda da bire bir karşılığını bulacak, toplumla da birebir çalışmalar yapmamıza fırsat verecek bir merkez olarak öne çıkıyor. Her merkezin kendine özgü çalışmalar var ama biraz daha yaygın bir etkisi olacaktır. Bağımlılık denildiği zaman akla, alkol, sigara ve uyuşturucu maddeler geliyor. Ancak teknoloji hayatımızı öylesine etkiledi ki, bağımlılıklarımız başka mecralara kaydı. Günde kaç defa cep telefonuna bakılması bile artık bir bağımlılık haline geldi. Sosyal medya denilen oluşumlara bakıldığında muazzam bir döngünün içerisindeyiz. Bu anlamda da merkezimizin sadece yaygın olarak bilinen tütün veya buna benzer bağımlılıkları değil, pek çok farklı alanlarda çalışmaları olacaktır” dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emrah Karadere de, Çorum’da her alanda bağımlılıkla ilgili çalışmalar yapacaklarını belirterek, farklı metotlarla gerçekleştirecekleri bu araştırmalarda sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra toplumdaki kanaat önderlerinden de faydalanacaklarını belirtti.