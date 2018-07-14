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14 Temmuz 2018 10:53

Kamyon orta refüje devrildi : 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyon orta refüje devrildi : 1 yaralı

14 Temmuz 2018 10:53


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Arif Kaya (42) yönetimindeki 34 BG 4494 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak orta refüje devrildi. Kazada sürücü kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.




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