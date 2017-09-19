Kargı ülkü ocakları başkanı Soruk; ’gaziler onurumuzdur’

Soruk mesajında şu ifadelere yer verdi. "Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak ve aziz Türk milletini var etmek uğrunda üstün bir cesaret ve feragat göstererek serden geçen gazilerimize bir minnet borcu olarak idrak ettiğimiz bu günü, en içten duygularımızla kutluyoruz.

Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin dün cephede vermiş oldukları şanlı mücadele, bugün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağıdır. Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz dün olduğu gibi bugün de yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericileridir.

Vatan sevgisiyle dolu göğüslerini düşman karşısında siper eden, değil düşman elinin, düşmanın hain emellerinin bile vatan toprağına uzanmasına izin vermeyeceğimizin en büyük delili olan kahraman gazilerimize Ülkü Ocakları olarak vereceğimiz söz şudur ki: yazdığınız destanlar ile Türk milletinin hafızasına kazınan isimleriniz, asla unutulmayacak ve sonsuza kadar yaşayacaktır. Hatıralarınıza sahip çıkmak ve onları yüceltmek, Ülkücüler olarak aziz milletimize duyduğumuz tarifsiz sevginin ve soylu Türk tarihine duyduğumuz bağlılığın ifadesi olmaya devam edecektir.

İyi bilinmelidir ki; aziz milletimizden, şanlı Türk tarihinden ve kahraman şehit ve gazilerimizden aldığı feyzle her geçen gün daha da güçlenen Ülkü Ocakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ve nice isimsiz kahramanın yükselttiği bayrağı yere düşürmemekte kararlıdır ve bu bayrağı daha yükseklere taşıma yolunda emin adımlarla yürümektedir.

Bu önemli günü idrak etmenin heyecanı içinde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anarken; hayatta olan gazilerimize saygılarımızı sunuyor, uzun ömürler diliyoruz’’ diye konuştu.