Kargı’da el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl boyunca gerçekleştirdiği peynir, Kargı bezi ve el sanatları giyim kursunda öğrenciler tarafından üretilen ürünleri düzenlediği sergi ile halkın ziyaretine açtı.

Açılışta bir konuşma yapan Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mücahit Açıkbaş, Halk Eğitim kurslarının amacının vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, onlara bilgi ve beceri kazandırmak, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Kurslar hakkında da bilgi veren Açıkbaş, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde ilçe ve köylerde 1,5 ay süren peynir kursu, 2 ay süren Kargı bezi kursu, 3 ay süren seracılık kursu, ve eğitim yılı boyunca süren el sanatları ve giyim kursu açıldığını belirterek, "Bu kurslarımızda 5 hocamızın verdiği eğitimlerde 87 kadın kursiyerimiz katılmıştır" dedi.

Serginin açılış kurdelesi Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Rufai Şahin, Kargı Hakimi Ömer Bozkurt, Ak Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir tarafından kesildi. Kursiyerlerin ürettikleri ürünler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Sergi açılışının ardındna kursiyerler tarafından hazırlanan yemekler ziyaretçilere ikram edildi.