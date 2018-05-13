Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 12:48

Kargı’da el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Çorum’un Kargı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı.

Kargı’da el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

13 Mayıs 2018 12:48


Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl boyunca gerçekleştirdiği peynir, Kargı bezi ve el sanatları giyim kursunda öğrenciler tarafından üretilen ürünleri düzenlediği sergi ile halkın ziyaretine açtı.


Açılışta bir konuşma yapan Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mücahit Açıkbaş, Halk Eğitim kurslarının amacının vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, onlara bilgi ve beceri kazandırmak, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak olduğunu belirtti.


Kurslar hakkında da bilgi veren Açıkbaş, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde ilçe ve köylerde 1,5 ay süren peynir kursu, 2 ay süren Kargı bezi kursu, 3 ay süren seracılık kursu, ve eğitim yılı boyunca süren el sanatları ve giyim kursu açıldığını belirterek, "Bu kurslarımızda 5 hocamızın verdiği eğitimlerde 87 kadın kursiyerimiz katılmıştır" dedi.


Serginin açılış kurdelesi Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Rufai Şahin, Kargı Hakimi Ömer Bozkurt, Ak Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir tarafından kesildi. Kursiyerlerin ürettikleri ürünler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.


Sergi açılışının ardındna kursiyerler tarafından hazırlanan yemekler ziyaretçilere ikram edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç