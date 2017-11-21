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21 Kasım 2017 22:11

Kargı’ya mevsimin ilk karı düştü

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Kargı Yaylası beyaza büründü.

Kargı’ya mevsimin ilk karı düştü

21 Kasım 2017 22:11

Bölgeye mevsimin ilk karı düştü.


Meteorolojinin kar uyarısı sonrasında Kargı’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kargı ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Kargı Yaylası’nda gece saatlerinde kar yağışı başladı. Bir saat içinde mahalleler beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü öğrenildi. Yağışın ardından kart postalı aratmayan görüntüler meydana geldi.


Kargı-Sinop karayolu üzerinde bulunan ve rakımı bin 400 olan Çal Baba Geçidi’nde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Bölgenin en yüksek rakımına sahip Çal Baba Geçidi’nde trafik akışının etkilenmesi için Karayolları tarafından kurulan istasyon hazır durumda bekliyor. Olası yoğun kar yağışında ekipleri tuzlama yapmak için tüm hazırlıklarını yapmış durumda.


Öte yandan, özellikle kış aylarında buzlanma ve kar yağışı nedeniyle trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı Karagöl mevkisinde buzlanmaya karşın önlemler alındı. Yetkililer sürücüleri bu bölgelerde daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.




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