Keklik avlamak için kurulan 8 tuzak düzeneği ele geçirildi

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerince Sungurlu ilçesine bağlı Terzili köyünde kaçak avcılara yönelik düzenlenen arazi kontrollerinde keklikleri canlı ele geçirmek maksadıyla 8 farklı noktaya kurulmuş tuzak düzeneği ve bu tuzaklara ayaklarından yakalanmış 2 adet keklik olduğu tespit edildi.

Yakalanan 2 adet kınalı keklik av koruma ekipleri tarafından keklik tekrar doğaya salınmış olup ele geçirilen tuzaklar imha edilmek üzere alandan kaldırıldı.

Tuzaklara yakalanan kınalı kekliklerin kurtarılış anı cep telefonuyla kaydedilirken, görüntü çeken kişinin gördüğü manzara karşısında tepkisini “İnsafsızlığın böylesi” sözleriyle dile getirdi.