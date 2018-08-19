Kırmızı düdük uygulamasında güldüren diyalog

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında polis ve jandarma ekipleri bu üç ilçede uygulama yaptı. Dodurga Kaymakamı Tayfun Deli, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile birlikte uygulama noktalarını denetledi.

Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi. Sürücüler ve yolculara da Şoförler ve Nakliyeciler Odası tarafından leblebi ikramı yapıldı.

Dodurga Kaymakamı Tayfun Deli, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli olması yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından trafik tedbirleri noktasında önemli çalışmalar yapılarak büyük hassasiyet gösterildiğini söyledi.

Trafik güvenliğine dikkat çekmek ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan “Kırmızı Düdük” uygulaması kapsamında sürücülerle yüzyüze temas kurmak suretiyle farkındalık oluşturulduğunu söyledi.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de, bayram için memleketlerine veya tatile giden sürücüleri hızdan ve hatalı sollamadan uzak durmaya, trafik kurallarına uymaya davet etti.

Sürücülerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye sokamaması gerektiğini belirten Tahsin Şahin, “Ülkemizde trafik kazalarının en yoğun olduğu yaz ayları ve bayram tatilleridir. Uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmayınız. Uzun yolda her 2 saatte bir mola vererek elinizi ve yüzünüzü yıkayınız. Hız limitlerine uyunuz aşırı hız ve hatalı sollama yapmayınız. Can güvenliğiniz için yasal hız limitlerini aşmayınız. Araç kullanırken telefonla asla görüşme yapmayınız. Takip mesafesini koruyunuz. Zincirleme kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir” dedi.

Güldüren diyalog

Laçin ilçesinde yapılan bayram tedbirleri uygulamasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Jandarma ve polis ekipleri bir sürücüyü durdu. Araçta bulunan Yusuf ve Zeynep Uslu adlı çocukları araçtan indiren Kaymakam Deli ve Başkan Şahin, çocuklara uygulama hakkında bilgi verdi.

Sürücü Ayhan Uslu ile bir süre sohbet eden Kaymakam Deli, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek, “Geleceğimizi kaybetmemiz için bakanım bu bayram sorumluluğu çocuklara verdi. Çocuklardan trafik kuralları ihlal edildiğinde anne ve babasını uyarması istendi. Zeynep ve Yusuf bizim yarınımız. Yarınımıza sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Her iki çocuğa hediyeler verildi. Araca bindikten sonra babasına kuralları hatırlatması istenen Zeynep Uslu, babasına yönelerek “Sen cep telefonuyla konuşuyorsun biliyorum” sözleri uygulama noktasında bulunanları güldürdü.