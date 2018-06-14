Polisten Bayram Öncesi Güven ve Huzur Uygulaması

Uygulamada araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz’ın da katıldığı huzur uygulamasında Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler eski dispanser önünde ve Mahmatlı yolu üzerinde asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Umuma açık alanda gerçekleştirilen uygulamada araçlar durdurulurken, kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı.

Kontrollerde 55 aracın ve 300 şahısın sorgusu yapıldığı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.