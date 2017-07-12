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12 Temmuz 2017 20:26

Sandalye yüzünden tartıştığı eşini baltayla darp etti

Çorum’un Mecitözü ilçesinde bir kişi, iddialara göre sandalye yüzünden tartıştığı eşini baltayla darp ederek hastanelik etti.

Sandalye yüzünden tartıştığı eşini baltayla darp etti

12 Temmuz 2017 20:26


Olay, ilçeye bağlı Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Ahmet G. ve eşi Nilüfer C. (58) arasında sandalye yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet C., eline geçen sandalyeyi fırlattığı eşini daha sonra evde bulunan balta ile darp etti. Kafasına aldığı balta darbeleri ile yaralanan Nilüfer C.’nin kendisini korumaya çalışırken bir parmağı koptu, iki parmağı da kırıldı. Komşuları tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın hastanede tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçtığı iddia edilen Ahmet C. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sandalye yüzünden eşiyle aralarında tartışma çıktığını anlatan Nilüfer C, “Evdeki kapılardan birisini açarken kapının arkasında bulunan sandalye devrildi. Sandalyenin devrilmesine sinirlenen eşim Ahmet G. sandalye kırılacak diye önce düşen sandalyeyi bana fırlattı, daha sonra da balta ile saldırdı. Kafam dikiş içerisinde. Kaç gündür beynimdeki kanamayı durduramıyorlar. Yarın yine röntgen çekilecek. Elimden ameliyat olacağım. Balta ile 7-8 kez kafama vurdu. Hastaneye geldiğimde kendimde değildim. Komşular haber vermiş. Olaydan sonra polisler yolda görüp yakalamış. Beni öldürmeye çalıştı, ondan şikayetçiyim. Zaten tutuklanmış, cezasını çekmesini istiyorum. Olaydan sonra beni öldü diye bırakmış. Suçum olsa yüreğim yanmaz. 3 gündür yoğun bakımda yatıyorum. Dün servise alındım. Pazar gününden beri hastanedeyim. Kendimi korumaya çalışırken parmaklarım da kesilmiş, bir tanesi kopmuş. Kopan parmağımı doktorlar dikmiş, iki parmağımı da kırdığı için ameliyat olmam gerekiyor" şeklinde konuştu.




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