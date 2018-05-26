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26 Mayıs 2018 10:30

Şiddetli yağış Sungurlu’da hayatı olumsuz etkiledi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış Sungurlu’da hayatı olumsuz etkiledi

26 Mayıs 2018 10:30


Yağış nedeniyle şemsiyesiz dışarı çıkan birçok kişi sırıl sıklam ıslanırken, bazı çocuklar yağmurda ıslanmanın keyfini çıkarttı. Yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yol zemini yüzünden yayalarda güçlük çekti.


Yağış Diğ Çayı’nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Uzun yıllardır Diğ Çay’ının bu kadar şiddetli aktığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.


Belediye, olası sel baskınlarına karşı vatandaşları anonslarla uyarırken, ekipler gece boyunca cadde ve sokaklarda çalışmalarını aralıksız sürdürdü.




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