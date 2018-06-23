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23 Haziran 2018 16:02

1. İngiliz Dili Eğitimi Mesleki Gelişim Seminer Günleri

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) bu yıl ilk kez 1.

1. İngiliz Dili Eğitimi Mesleki Gelişim Seminer Günleri

23 Haziran 2018 16:02

İngiliz Dili Eğitimi Mesleki Gelişim Seminer Günleri düzenledi.


PAÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi öğretim üyeleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarının sunumları ile 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen seminer günlerine, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlileriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ve özel okullarda görev yapmakta olan İngilizce öğretmenleri de katıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve önümüzdeki yıllarda sürdürülmesi planlanan İngiliz Dili Eğitimi Mesleki Gelişim Seminer Günleri’ne katılan yaklaşık 250 İngilizce öğretmenine seminer sonunda sertifikaları Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Recep Şahin Arslan tarafından takdim edildi.




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