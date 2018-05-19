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19 Mayıs 2018 20:56

19 Mayıs Farklı Etkinlerle Kutlandı

Denizli’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 5 kilometrelik bisiklet parkurunda öğrenciler pedal çevirdi.

19 Mayıs Farklı Etkinlerle Kutlandı

19 Mayıs 2018 20:56


19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Denizli’nin Çivril ilçesinde değişik etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen anma programı kapsamında, Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK), öğrencilerle Bisiklet turu yaptı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde AKİDAK tarafından düzenlenen 5 kilometrelik bisiklet parkurunda öğrenciler pedal çevirdi. Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü tarafından gerçekleştirilen bisiklet gezisine ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Öğrencilerle birlikte bazı vatandaşlarla öğretmenlerde öğrenciler ile birlikte 5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Cumhuriyet meydanında başlayan bisiklet turu Kızılcasöğüt mahallesinde dönülerek yine Cumhuriyet Meydanında son buldu. Etkinliğe yaklaşık 50 öğrenci katıldı.




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