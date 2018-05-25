AK Parti, seçimler için Denizli’de bir fabrikaya 500 bin metre olmak üzere 4x6 metre ebatlarında bayrak siparişi verdi.

Tekstilde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olan Denizli’de, yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesi fabrikalarda bayrak basma telaşı devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın propagandada kullanacağı devasa bayrakları da Denizli’de basılıyor. Doksan AŞ. adlı bir tesiste basımı devam eden bayrakların propagandaya yetiştirilmesi için tekstil ve matbaa işçileri gece-gündüz 3 vardiya şeklinde aralıksız olarak çalışıyor. Bayraklar devasa top kumaşlar halinde uzunluğu yaklaşık 25 metre olan büyük bir makinede su bazlı boyalar ile 2 renk olarak basılıyor. Basımı tamamlanan bayraklar ardından yine top kumaş şeklinde kesilip ardından dikiminin yapılacağı bir başka tesise gönderilmek üzere hazırlanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 24 Haziran seçimleri için fabrikaya 500 bin metre bayrak siparişi verdiği ve bu siparişin 150 bin metresinin hazırlandığı kaydedildi. Tesiste AK Parti’nin yanı sıra MHP’nin de büyük bayraklarının basıldığı öğrenildi.

"Şuana kadar 150 bin metre civarında baskı yaptık"

Fabrikanın Ar-Ge Merkezi Müdürü Ali Dildar, bayrakların basılmasında Denizli’nin ve fabrikalarının tercih edilmesinin basımda kullanılan makinenin Türkiye’de sadece 2-3 tane olmasından kaynaklandığını ifade etti. Dildar, "Tesisimizde seçimler yaklaştığı için bayraklar basılmakta. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ağırlıklı olmak üzere bayraklar basılmakta. Şu ana kadar 150 bin metre civarında baskı yaptık. Hedefimiz seçime kadar 500 bin metreyi tamamlamak. Basmış olduğumuz bayraklarla özellikle makinemizin özelliğinden dolayı, bu makineden Türkiye’de 2-3 tane var. Basımını yaptığımız bayrak 4 metreye 6 metre olan büyük bayraklardır. Bu bayraklar yukarıdan aşağı sallandırmalı olan bayraklardır. Bunun haricinde 50x70 santimetre, 2x3 metrelik ve 6x9 metrelik büyük ebatlı bayrakları da basmaktayız. Makinemiz özel bir makine olduğu için fotoğraf baskısı da yapmaktayız. Posterler basabilmekteyiz. Türkiye’de bildiğim kadarı ile 2-3 tane böyle makine var" diye konuştu.

"Bir önceki seçimlerde biraz daha zaman vardı"

Bayrak basımının sadece 24 Haziran seçimlerinde değil bir önceki seçimlerde de tesislerinde yapıldığını aktaran Dildar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Seçim için şuanda 500 bin metre bayrak siparişimiz var. Siparişler halen gelmeye de devam ediyor. Fakat talebi ne kadar karşılayabileceğiz inanın biz de bilmiyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz yetiştirmek için. Daha önceki seçimlerde yine bu kadar yoğunduk ama bu biraz süresi kısa bir seçim oldu. O yüzden talep kısa sürede daha çok oldu. Bir önceki seçimlerde biraz daha zaman vardı. Zamana yayıldığı içinde bu kadar sıkışmamıştık ama bu sefer hem sipariş yoğunluğu hem de zamanın darlığı bize de biraz yormaya ve zorlamaya başladı."