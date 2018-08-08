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08 Ağustos 2018 11:20

Ayağı saman balyasına takılan leylek kurtarıldı

Denizli’de ayağı saman balyasının tellerine takılan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ayağı saman balyasına takılan leylek kurtarıldı

08 Ağustos 2018 11:20


Tuğlu Mahallesi’dne akşam saatlerinde yaşanan olayda saman balyalarının üzerinde çırpınan leyleği gören Alper Çiftçi, hayvanı takıldığı telden kurtarmak istedi. Korkan leyleğin aşırı tepki vermesi nedeniyle yaklaşamayan Alper Çiftçi durumu Çivril Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneğine haber verdi. Olay yerine gelen Dernek Başkanı Mine Orhan ve dernek üyeleri uzun uğraşlar sonucu leyleği takıldığı yerden kurtaramayınca itfaiye ve AYDEM’e haber vererek yardım istedi.


İhbar ile Tuğlu Mahallesi’ne giden AYDEM ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ayakları saman balyasının tellerine dolanan leyleği kurtardı. Kurtarılan leylek Çivril Belediyesi Veterinerlerine teslim edildi.


Ayaklarına tel dolanan ve çırpınma ile yaralanan leylek Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğinde tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacak.




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