Büyükşehir’den akıllı ulaşım dönemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sisteminde Türkiye’ye örnek olacak bir proje başlattı. Trafik yoğunluğunun ve kentsel ulaşım sorunlarının çözülmesi, daha hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti verilmesi ve yolcu-sürücü güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilen proje ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde faaliyete geçti. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Akıllı Şehir uygulamalarından biri olan "Ulaşım Portalı"nı hizmete açtı. Web tabanlı çalışan ve herhangi bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan internete erişimi olan tüm cihazlarda kullanılabilen uygulama ile otobüslerin hatta göre anlık konum bilgileri, otobüs hareket saatleri, kart dolum noktaları, duraktan geçen hat bilgileri, kart türleri ve ücret tarifeleri, ulaşımla ilgili anlık duyuru ve haberleri, talep, öneri ve şikayet erişimi, iletişim bilgileri, etrafımdaki duraklar (Mobil) ve çevremdeki otobüsler (Mobil) izlenebiliyor.

Ulaşım Portalı: https://ulasim.denizli.bel.tr

https://ulasim.denizli.bel.tr adresi ile giriş yapılan Ulaşım Portalının hem masaüstü bilgisayarlar hem de mobil cihazlar için ayrı ayrı tasarlandığı ifade edilirken, mobil cihazlarda konum bilgisine (GPS) göre pratik alanlar barındırdığı belirtildi. Tamamen Büyükşehir Belediyesi Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulamanın toplu ulaşım imkanlarını kullanan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile kullanılacağı beklenirken, akıllı mobil cihazların yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, konum bilgisiyle entegre çalışan uygulama sayesinde bütün durakların Akıllı Durak haline geldiği kaydedildi. Durakta bekleyen vatandaşların mobil cihazı ve Ulaşım Portalı uygulaması ile istediği hatta ait otobüsleri interaktif bir şekilde an be an nerede bulunduğunu ve kendisine ne kadar mesafede olduğunu göreceği, bunun yanında yine uygulama üzerinden anında talep, öneri ve şikayet gönderilebileceği kaydedildi.

Hedef sorunsuz ulaşım

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen yıldan itibaren ulaşımda başlattıkları seferberlikle hedeflerinin Denizli’de sorunsuz bir ulaşım olduğunu söyledi. Köprüler, yollar, alt geçitler, üst geçitler ve kavşaklar gibi ulaşımda fiziki eksikliklerin hızla tamamlandığını, bu kapsamda bir çok projenin hayata geçtiğini, bunların yanında Üçgen Köprülü Kavşakları, Sanayi Bağlantı Köprüsü, Bozburun Köprülü Kavşağı ve Üçler mevkiindeki 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu gibi projelerin hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Zolan, "Tüm bu fiziki alt yapımızın yanında teknolojinin de son imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın huzur, rahat ve güven içinde yolculuk yapması için çabalıyoruz. İşte bu projelerimizden biri de ulaşım portalımız. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın geliştirdiği proje ile toplu ulaşımda çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum" dedi.

Vatandaş evinden çıkmadan otobüsünün nerede olduğunu görecek

Trafik yoğunluğunu azaltmaktaki en etkili çözümlerden birinin toplu taşıma olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Bu uygulama ile vatandaşlarımıza büyük kolaylık getirmiş oluyoruz. Vatandaşımızın evinden çıkmadan mobil cihazından bakıp otobüsünün nerede olduğunu görüp ona göre hareket edecek. Bunun yanında otobüs hareket saatlerini, kart dolum noktalarını, duraktan geçen hat bilgilerini görebilecek. Ayrıca ulaşımla ilgili anlık duyuru ve haberleri de yakından takip edecek. Ben yeni uygulamanın şehrimize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim."