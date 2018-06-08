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08 Haziran 2018 13:37

Denizli’de 14 adrese uyuşturucu ve silah baskını

Denizli’de uyuşturucu ve silah satıcılarına yönelik özel harekat polisi desteğiyle 14 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Denizli’de 14 adrese uyuşturucu ve silah baskını

08 Haziran 2018 13:37

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 10’un üzerinde şahıs gözaltına alındı.


Operasyon, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde önceden tespit edilen ve çoğunluğu apart olan 14 farklı adrese yönelik yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda farklı birimlerin de katılımıyla yaklaşık 100 polis görev aldı. Özel hareket polislerinin de zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda ayrıca narkotik köpekleri de kullanıldı.


Polis, baskın düzenlediği birçok adrese kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Operasyonun ilk safhasında 10’un üzerinde kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında kadınların da olduğu dikkatlerden kaçmadı. Operasyonda çok sayıda değişik marka ve çapta tabanca ve mermiler, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler, bununla beraber gayriresmi yollardan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.




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