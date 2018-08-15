Denizli’de koçlar, İspanya boğa güreşlerinin alternatifi oluyor

Denizli’nin Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi’nde yaklaşık 8 asırdır süren ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aldığı “Sudan Koyun Geçirme Geleneği” festivali öncesi, Çallı çobanlar Denizli kent merkezinde kınalı koçları ve kangallarıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. 25-26 Ağustos’ta yapılan festivale dikkat çekmek için yapılan yürüyüşe Bayramyeri Meydanı’ndan kortej halinde başlayan çobanlar, kınalı koçları ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar devam etti. Kınalı koçları kent merkezinde gören vatandaşlar, koçlara büyük ilgi gösterdi. Korteje katılan çobanlar ise, ıslık çalarak Delikliçınar Meydanı’na geldi. Çobanlar burada davul zurna eşliğinde zeybek oynadı.

“İspanya boğa güreşlerinin alternatifi haline gelecek”

Bu sene 845’incisi düzenlenecek olan Aşağıseyit Sudan Koyun Geçirme etkinliğinin kortejini bugün gerçekleştirdiklerini belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Sudan Koyun Geçirme etkinliklerinin İspanya boğa güreşlerinin alternatifi haline geleceğini söyledi. Başkan Akcan, bunu söylediğinde bazı kişilerin yadırgadığını fakat bugün geldikleri noktada hem yerli hem yabancı yüzlerce, binlerce insanın etkinliklere geldiğini gördüklerini vurguladı.

“Dedemden babama, babamdan bana, benden de nasip olursa oğluma”

Yarışmaya Çivril’den katılacak olan Yunus Çelik, dededen beri bu işin içinde olduklarını söyledi. Etkinliklere her yıl katıldığını belirten Çelik, “Elimizden geldiğince bu geleneğin sürdürülmesi için bu sıcağın altında ölmemesi için elimizde geleni yapıyoruz. 2 tane koyunla geliyorum. Dedemden babama, babamdan bana, benden de nasip olursa oğluma. Şimdiye kadar 2 kez 3’üncülük aldım. Her şeyin hayırlısı” dedi.

“Katılımın bu sene daha fazla olacak”

Etkinliklere katılımın geçtiğimiz yıllarda yoğun olduğunu, bu sene de beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen Cemalettin Özen de, “Allah nasip ederse 26 Ağustos’ta 845’incisini gerçekleştireceğiz. Şimdiden herkesi davet ediyoruz. Geçen sene de her sene olduğu gibi güzel katılım oluyor. Bu sene daha fazla olacağını düşünüyorum. Yarışmaca bütün arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Yarışmaya 1 yaşındaki koyunu ile katılacak olan 11 yaşındaki Hasan Hüseyin ise, Yörüklerden gelme olduklarını ve Aşağıseyit Mahallesi’nde koyunlarını sudan geçirmeye çalışacaklarını söyledi. Hasan Hüseyin, koyunları yarışmada birinci olsa da olmasa da iyi olduğunu ifade etti.