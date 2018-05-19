Denizli’de sevincin adı Galatasaray

Vatandaşlar uzun araç konvoyları oluşturup ellerinde bayraklar ile şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı Süper Toto Süper Lig’in son haftasındaki karşılaşmayı 1-0 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmanın bitmesi ile Denizli’de yaşayan sarı kırmızılılar ise kutlama yapmak için soluğu sokakta aldı. Vatandaşlar Gazi Bulvarı başta olmak üzere kentin en işlek caddelerinde araç konvoyları oluşturarak şampiyonluk turu attılar. Ardından Çınar Meydanı’nda bir araya gelen sarı kırmızılı taraftarlar yaktıkları meşaleler ve marşlar ile şampiyonluk gösterisi yaptılar. Kutlamalara gençler ile birlikte kadın ve çocuklarında yoğun ilgi gösterdikleri gözlendi.

Kutlamalar esnasında çok sayıda poliste görev yaparak her hangi bir olumsuz duruma izin vermedi.

Öte yandan, kutlamalar akşam geç saatlere kadar devam etti.