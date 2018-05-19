Ekonomi Bakanı Zeybekci, vatandaşlarla iftarda buluştu

Merkezefendi İlçesi Akkonak Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında hemşehrileri ile bir araya gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 7 düvele karşı, mücadele etmeye devam ettiklerini belirterek 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek istedi. Bakan Zeybekci, “Mahalle aralarındaki iftar programları binlerce kişinin katıldığı sofralara döndü. Bu birlik ve beraberliğin göstergesidir. Dosta güven kardeşliğin göstergesidir. Rabbim Ramazanı da hakkıyla tamamlayarak, bayrama ulaşmayı da nasip etsin" dedi.

“Dimdik ayaktayız”

Bakan Zeybekci, 7 düvele karşı dimdik ayakta olduklarına dikkat çekerek, "72 millet 7 düvel bir araya geliyor Türkiye’yi zarara uğratıyor. Allahın izniyle bu güne kadar Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ’topunuzu gelin" dedi, topu geldi, bu millet dimdik ayakta. Her alanda millet olarak ayakta, bölge coğrafyasının her noktasında, terör yuvalarının tepesinde bayrağını dikerek ayakta, ve ekonomik olarak da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak da ayakta. Onun için sizlere şunu söylüyorum Allahın verdiği aklı iyi kullanın. Denizli’nin menfaati ne diyorsa onu yapmaya devam edin. Memleketimizin, ülkemizin menfaati ne diyorsa onu yapmaya devam edin. Çocuklarınızın menfaati, geleceği ne diyorsa onu yapmaya devam edin. Bayrağın geleceği, milletin geleceği, devletin geleceği, vatanın geleceği doğru olarak size ne diyorsa, onu yapmaya devam edin. Allah’ın verdiği akıl ve Denizli milliyetçiliği yapmaya, durmak yok yola devam inşallah" dedi.