GEKA 108. yönetim kurulu toplantısı yapıldı

yönetim kurulu toplantısı Muğla Valiliği’nde yapıldı. Toplantıda Mayıs ve Haziran aylarında GEKA tarafından 27 proje başvurusunun kabul edildiği kaydedildi.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Muğla Valisi Esengül Civelek ve diğer protokol üyeleri katıldı. Köşger, ajansın 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ‘Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarını’ 28 Aralık 2017’de ilan ettiğini hatırlattı. Köşger, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almaları amacıyla 2018 Yılı Teknik Destek Programı 17 Nisan tarihinde ilan edildiğini ve mart, nisan döneminde 14 adet proje başvurusunun kabul edildiğini belirtti. Başvurulardan uygun görülen 8 projede sözleşme imzalandığını aktaran Köşger, “Bu projelerin yaklaşık maliyetleri toplamı 112 milyon 235 bin 66 TL olup eğitim alması planlanan kişi sayısı 354’dür. Mayıs, Haziran döneminde toplam 27 adet proje başvurusu kabul edilmiş olup değerlendirme süreci devam etmektedir. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacını taşıyan, toplam 2 milyon TL destek bütçeli 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı 20 Nisan tarihinde ilan edilmiştir. Toplam 3 adet proje başvurusu alınmıştır. Değerlendirmesi tamamlanan projeler yönetim kurulumuzun onayına sunulacaktır” dedi.