Halk oyunlarının yıldızları Merkezefendi'de buluşacak

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı (MKM), Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Açıldığı günden bugüne birçok organizasyona ev sahipliği yapan Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı, bu defa Türkiye'nin yıldızlarını ağırlıyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Merkezefendi Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 2-3-4 Kasım tarihlerinde MKM'de yapılacak. Gerçekleştirilen protokol törenine Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, THOF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aslantaş, THOF Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Özcan, THOF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Tolga Kılıçaslan ve THOF Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Ortayayla katıldı.

Merkezefendi Kültür Merkezi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde Yıldızlar kategorisinde düzenlenen halk oyunları şampiyonasında derece yaparak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası finallerinde yarışmaya hak kazanan 24 farklı ilden 26 farklı kulübün 750 sporcusunun, 26 farklı kültürü tanıtacağı ve yarışacağı bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 2 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Denizli Valiliği önünden başlayacak olan kortej yürüyüşü ile start alacak organizasyon, 3 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Düzenlemeli Dal Yarışmaları ile MKM'de devam edecek. 4 Kasım Pazar günü ise saat 17.00'de Düzenlemesiz Dal Yarışmaları ile yine MKM'de sona erecek.

“Türkiye çapında böyle bir organizasyon olacak”

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, 7 ayrı bölgeden toplamda 27 ekibin katılacağı halk oyunları şampiyonasına bütün Denizlilileri davet ettiklerini kaydetti. Başkan Subaşıoğlu, “İnşallah Merkezefendi Kültür Merkezimiz, MKM'miz bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda önümüzdeki dönem daha büyük organizasyonlara da imza atacak. Ben Türkiye Halk Oyunları Federasyonumuza, yetkililere çok çok teşekkür ediyorum. Denizlimiz'de, Merkezefendimiz'de Türkiye çapında böyle bir organizasyonun, böyle bir şampiyonanın yapılmış olması ve Merkezefendi Belediyesi olarak da bu organizasyona MKM olarak bizim ev sahipliği yapıyor olmamız bizi açıkçası son derece mutlu ediyor. Tüm Denizlili hemşerilerimizi, Merkezefendili hemşerilerimizi 2-3-4 Kasım tarihlerinde MKM'de yapılacak olan Halk Oyunları Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na davet ediyorum” diye konuştu.